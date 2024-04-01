Регионы получили право запрещать продажу пива в точках общепита в жилых домах

Региональные власти получили право запрещать розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре при оказании услуг общественного питания, в том числе в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Как пишет «Российская газета», в России с 1 апреля вступили в силу соответствующие поправки в федеральное законодательство.



«„Наливайки“ принимают посетителей и продают алкоголь навынос до утра, хотя реализация алкоголя после 23 часов в России запрещена (в Калининградской области после 21 часа — прим. „Нового Калининграда“). Шум и беспорядки, которые устраивают посетители этих заведений, мешают всей округе», — отмечает издание со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Также в законе установлено ограничение продажи пивных напитков тем, кто не производит пиво. «Видимо, органы исполнительной власти регионов будут совместно с представителями управлений Роспотребнадзора проводить инспекции и делать анализ продукции. Это потребует создания в субъектах РФ межведомственных коллегиальных органов», — отметил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.