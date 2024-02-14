Прокуратура проводит проверку в связи с загрязнением Верхнего озера

Прокуратура проводит проверку в связи с загрязнением Верхнего озера
Фото из Telegram-канала областной прокуратуры
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Природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о загрязнении Верхнего озера в Калининграде, появившейся в интернете. К мероприятиям привлечены сотрудники регионального Минприроды. Об этом сообщили в среду, 14 февраля, в областной прокуратуре.

Специалисты должны будут дать оценку соблюдению требований водного законодательства и требований в сфере обращения с отходами. «По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Летом 2021 года на Верхнем озере была зафиксирована массовая гибель уток. Городские власти связывали это с токсичными сине-зелеными водорослями и мусором. В то же время губернатор Антон Алиханов заявлял, что в пруд впадает ручей, в который сбрасываются стоки из частных домов в районе Сельмы.

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