В Калининграде построили первые башни железнодорожного моста через Преголю (фото)

В Калининграде построили первые башни железнодорожного моста через Преголю (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

В Калининграде построили первые две башни русловой опоры железнодорожного моста через реку Преголю. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на ГК «Бамтоннельстрой-Мост».

Высота башен опор моста составляет 54 метра, общий объём бетона — почти 4000 кубометров. Строители смонтировали главные элементы подъёмного механизма пролётного строения: два шкива диаметром 4 м и весом 29,5 тонн каждый, противовесы с заполнением по 216 тонн и направляющие, которые будут обеспечивать вертикальное движение пролёта без раскачиваний.

Следующий этап работ на опоре № 2 — монтаж машинного зала в верхних частях башен. В нём будет расположен привод подъёма, обеспечивающий работу шкивов. Строительство башен русловой опоры № 3 продолжается.

Конструкция железнодорожного моста длиной 273,3 м имеет четыре опоры и три металлических пролётных строения. Центральный пролёт — судоходный.

Движение по железнодорожному мосту планируют запустить до конца текущего года.

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