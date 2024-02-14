В Калининграде построили первые башни железнодорожного моста через Преголю (фото)

В Калининграде построили первые две башни русловой опоры железнодорожного моста через реку Преголю. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на ГК «Бамтоннельстрой-Мост».



Высота башен опор моста составляет 54 метра, общий объём бетона — почти 4000 кубометров. Строители смонтировали главные элементы подъёмного механизма пролётного строения: два шкива диаметром 4 м и весом 29,5 тонн каждый, противовесы с заполнением по 216 тонн и направляющие, которые будут обеспечивать вертикальное движение пролёта без раскачиваний.

Следующий этап работ на опоре № 2 — монтаж машинного зала в верхних частях башен. В нём будет расположен привод подъёма, обеспечивающий работу шкивов. Строительство башен русловой опоры № 3 продолжается.

Конструкция железнодорожного моста длиной 273,3 м имеет четыре опоры и три металлических пролётных строения. Центральный пролёт — судоходный.

Движение по железнодорожному мосту планируют запустить до конца текущего года.