В Светлогорске снова ищут подрядчиков для ремонта двух спусков к морю

«Балтберегозащита» разыскивает подрядчиков для ремонта двух спусков к морю в Светлогорске. Общая стоимость работ оценивается почти в 20 млн рублей. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.



На капитальный ремонт спуска с ул. Верещагина (район бывшей гостиницы «Русь») власти готовы потратить 12 млн рублей. Спуск состоит из 14 маршей, разделенных площадками, общая его длина — 132 метра. Стоимость ремонта спуска с ул. Московской оценивается в 7,7 млн рублей. Лестница состоит из 17 маршей, разделенных площадками.

В документации указано, что оба спуска были введены в эксплуатацию в 2011 году. Предполагается ремонт и восстановление поверхностей лестничных площадок и ступеней маршей, очистка металлических поверхностей элементов лестницы от ржавчины и последующая защита их от коррозии. Также подрядчики должны будут заменить металлическое ограждение площадок. Ремонт объектов планируется завершить до 20 июля этого года.

Отметим, что подрядчиков для реконструкции спусков власти разыскивают не в первый раз. В сентябре 2022 года администрация Светлогорска объявила конкурс на ремонт спуска на ул. Верещагина за 11,1 млн руб., но не смогла найти подрядчика. Ремонт спуска на Московской тогда оценивали в 7 млн рублей, но не состоялся и этот конкурс.