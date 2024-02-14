Областные власти отменили решения по застройке улицы в Пионерском

Региональные власти отменили несколько решений, связанных с комплексной жилой застройкой улицы Рабочей в Пионерском. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики опубликован в среду, 14 февраля, на портале правовой информации.



В частности, отменяются заключение о соответствии документации по планировке территории требованиям законодательства и приказ министерства о ее утверждении. Проект планировки с проектом межевания в границах улицы Рабочей отклонен и направлен на доработку. Решение об этом принято в связи с нарушением отдельных положений Градостроительного кодекса и постановления администрации Пионерского округа.

Как указано в отмененном приказе министерства градостроительной политики, застройкой улицы Рабочей в Пионерском намерена заняться компания «СК Макрострой». Площадь территории под жилые дома составляет 2,7 гектара. Проект планировки предполагал снос трех аварийных малоэтажных зданий и строительство четырех пятиэтажных домов, а также сопутствующей инфраструктуры. В одном из зданий был запланирован детский сад на 30 мест.