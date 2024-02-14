В Янтарном затопило часть променада, власти объясняют это погодой (фото)

Все новости по теме: Пляжный вопрос

Фото очевидца

Расположенная над озером часть променада в Янтарном ушла под воду. Об этом «Новому Калининграду» рассказал очевидец. предоставивший фотографии.

«Этот участок променада активно ремонтировали в прошлом году. При этом повышение уровня воды не связано со штормами, данное озеро напрямую с морем не соединяется», — сообщил очевидец.

В администрации Янтарного утверждение о ремонте опровергли. «Это участок, который еще в ремонте не был. Мы же начали от центрального спуска в сторону как раз этих озер и лагуны. Там до технологического разрыва мы дошли — а дальше пока еще не делали. Это водная часть и участок после водной части. К сезону все сделаем», — заявил глава администрации Артур Крупин. На уточняющий вопрос он пояснил, что речь о ремонте затопленного участка променада — для сложных работ будет объявлен конкурс через систему госзакупок, локальные поломки в Янтарном намерены устранять своими силами.

Произошедшее Артур Крупин объяснил большим количеством осадков, из-за которых уровень воды в озере сильно поднялся. «Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые в области сложились начиная с осени 2023 года и продолжаются зимой 2024 года. Периодически появляются места, где есть подтопления, мы со всем этим работаем. Я там не вижу ничего критичного — понятно, что это неприятно для людей, которые в эти дни выбрали прогулку именно по Янтарному, но ничего страшного, мы справимся с этой ситуацией», — сказал он. По словам главы муниципалитета, по той же причине наблюдались подтопления во дворах, на общественных территориях и садовых участках — эту воду откачивают.

Откачивать ее из озера местные власти не намерены. «Воду откачивать не будут, а будут либо новую систему водоотвода создавать, либо старую найдем — к сожалению, у нас какой-то исполнительной документации нет», — добавил руководитель администрации.

В прошлом году отремонтировать променад в Янтарном к курортному сезону не удалось: контракт на работы был заключен июне, подрядчик приступил к выполнению только во второй половине августа. В результате ремонт завершился в ноябре. Таким образом, за два года удалось привести в порядок 1,5 км конструкции.

Двухкилометровый променад в Янтарном построили в 2014 году за 44 млн рублей по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Из-за ошибки проектировщиков проблемы возникали с самого начала: объект оказался слишком низким, и во время зимних штормов его постоянно заносило песком. Местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны высотой около метра.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter