В Янтарном затопило часть променада, власти объясняют это погодой (фото)

Фото очевидца

Расположенная над озером часть променада в Янтарном ушла под воду. Об этом «Новому Калининграду» рассказал очевидец. предоставивший фотографии.

«Этот участок променада активно ремонтировали в прошлом году. При этом повышение уровня воды не связано со штормами, данное озеро напрямую с морем не соединяется», — сообщил очевидец.

В администрации Янтарного утверждение о ремонте опровергли. «Это участок, который еще в ремонте не был. Мы же начали от центрального спуска в сторону как раз этих озер и лагуны. Там до технологического разрыва мы дошли — а дальше пока еще не делали. Это водная часть и участок после водной части. К сезону все сделаем», — заявил глава администрации Артур Крупин. На уточняющий вопрос он пояснил, что речь о ремонте затопленного участка променада — для сложных работ будет объявлен конкурс через систему госзакупок, локальные поломки в Янтарном намерены устранять своими силами.

Произошедшее Артур Крупин объяснил большим количеством осадков, из-за которых уровень воды в озере сильно поднялся. «Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые в области сложились начиная с осени 2023 года и продолжаются зимой 2024 года. Периодически появляются места, где есть подтопления, мы со всем этим работаем. Я там не вижу ничего критичного — понятно, что это неприятно для людей, которые в эти дни выбрали прогулку именно по Янтарному, но ничего страшного, мы справимся с этой ситуацией», — сказал он. По словам главы муниципалитета, по той же причине наблюдались подтопления во дворах, на общественных территориях и садовых участках — эту воду откачивают.

Откачивать ее из озера местные власти не намерены. «Воду откачивать не будут, а будут либо новую систему водоотвода создавать, либо старую найдем — к сожалению, у нас какой-то исполнительной документации нет», — добавил руководитель администрации.

В прошлом году отремонтировать променад в Янтарном к курортному сезону не удалось: контракт на работы был заключен июне, подрядчик приступил к выполнению только во второй половине августа. В результате ремонт завершился в ноябре. Таким образом, за два года удалось привести в порядок 1,5 км конструкции.