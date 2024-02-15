Погода в Калининграде 15 февраля

В четверг, 15 февраля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода с небольшим дождём и слабым ветром. По сведениям Гидрометцентра России, температура воздуха днём поднимется до +7°C, ночью — до +6°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкую температуру в ночные часы — до +3°C. По информации паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Зеленоградском, Гурьевском, Багратионовском, Гвардейском, Правдинском и Полесском районах воздух может прогреться до +8°C, в восточной и северной части региона — максимум до +5°С. По области ожидается туман.



Вероятность осадков составляет 86%. Атмосферное давление в пределах нормы — 762 мм рт.ст. Ветер слабый — до 3 м/с. Относительная влажность 90–97%.

По данным прогноза «Нового Калининграда», дождь возможен в дневные и вечерние часы.