«Водоканал» объявил торги на строительство очистных в Янтарном

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Областное госпредприятие «Водоканал» ищет подрядчика для строительства очистных сооружений в поселке Янтарном. Торги объявлены на портале госзакупок, начальная цена контракта — 507,1 млн рублей.

Проектом предусмотрено строительство на улице Лесной канализационных очистных производительностью две тысячи кубометров в сутки. На территории запланированы административное здание модульного типа и еще четыре строения, блок биологической очистки, а также площадка мусоросборников. Для строительства очистных планируется снести 10 деревьев (шесть лип, две березы, вишню и сосну).

Подрядчик должен будет приступить к работам в марте 2024 года и завершить их в марте 2025-го. На ввод объекта в эксплуатацию отводится еще 60 дней. Победителя аукциона определят 27 февраля.

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью прошлого года. Как сообщал глава администрации Янтарного Артур Крупин, на него было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменять технологию очистки. По словам чиновника, замечания касались «конструктивов, электрики и даже подъездных путей».

Нынешние сооружения в Янтарном не справляются со своей задачей, и основной объем стоков попадает в Балтийское море. Экс-губернатор Николай Цуканов обещал в отчете о своей работе за 2014 год, что очистные сооружения в поселке будут построены в 2016-2017 годах.

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