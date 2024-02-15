Минобрнауки РФ рекомендовало вузам поднять стипендии до прожиточного минимума

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Минобрнауки России направило в российские вузы письмо с рекомендациями зафиксировать размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского.

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. При том, что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», — заявил Могилевский.

По его словам, в письме отмечается, что общая сумма академической и социальной стипендий не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения по России за четвертый квартал 2022 года, то есть 13 919 руб. Сообщается, что при расчете размеров стипендий в 2025-2026 годах университетам следует исходить из величины прожиточного минимума на душу населения по стране в 2023-2024 годах.

Согласно федеральному закону № 540-ФЗ от 27.11.2023, прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на душу населения, для трудоспособного населения — 16 844 руб., для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 руб. При этом величина прожиточного минимума в регионах рассчитывается индивидуально, уточняет ТАСС.


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