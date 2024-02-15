Главу отдела «Калининградтеплосети» подозревают в прослушивании телефонных переговоров

Главу отдела автоматизированных систем управления «Калининградтеплосети» подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, с июня 2020 по февраль 2022 гг. подозреваемый, имевший доступ к программному обеспечению, позволяющему контролировать телефонные переговоры по служебным стационарным телефонам, незаконно прослушивал и записывал разговоры двух сотрудников предприятия. По данным следствия, записи подозреваемый передавал иным лицам предприятия «с целью служебного благополучия и повышения служебного авторитета».

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы и установление иных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

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