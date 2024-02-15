На пять зон отдыха в Зеленоградском округе выделяют 26 млн рублей

В Зеленоградском округе выделяют 26,3 млн рублей на обустройство зон отдыха в пяти поселках. Торги по выбору подрядчиков объявлены на портале госзакупок.



Работы запланированы в поселках Куликово, Откосово, Моховое, Краснофлотское и Коврово в рамках проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях. Начальная цена по каждому из пяти аукционов составляет 5,3 млн рублей.

Как указано в документации к тендерам, зона отдыха предполагает обустройство спортивной и детской площадок, тротуаров, а также установку освещения и скамеек с урнами. Источники финансирования — федеральный, областной и местные бюджеты.

Победителей аукционов должны определить 4 марта. Работы требуется выполнить к лету 2024 года.