Из-за дефицита водителей «Калининград-ГорТранс» сам начал их подготовку

Из-за дефицита водителей «Калининград-ГорТранс» сам начал их подготовку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«Калининград-ГорТранс» начал самостоятельно готовить водителей автобусов, чтобы бороться с их нехваткой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда, отвечая на комментарий одного из читателей «Нового Калининграда»

«К сожалению, у всех пассажирских перевозчиков в Калининграде и в регионе есть серьёзный дефицит водителей автобусов, из-за чего периодически происходит недовыпуск на линию, — сообщили в пресс-службе. — Сейчас в „Калининград-ГорТранс“ организуют по договору с РОСТО подготовку водителей категории D с последующим трудоустройством в „ГорТранс“. Это должно частично компенсировать серьёзный дефицит водителей».

В мэрии добавили, что на предприятии прорабатывают варианты изменения существующих графиков движения автобусов, которые обеспечат более полный выход как в утренние, так и в вечерние «часы пик».

Ранее в министерстве развития инфраструктуры сообщали, что в Калининградской области не хватает более 500 водителей общественного транспорта. Нехватку стали восполнять в том числе за счет трудоустройства женщин, которые.

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