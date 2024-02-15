Из-за дефицита водителей «Калининград-ГорТранс» сам начал их подготовку

«Калининград-ГорТранс» начал самостоятельно готовить водителей автобусов, чтобы бороться с их нехваткой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда, отвечая на комментарий одного из читателей «Нового Калининграда»



«К сожалению, у всех пассажирских перевозчиков в Калининграде и в регионе есть серьёзный дефицит водителей автобусов, из-за чего периодически происходит недовыпуск на линию, — сообщили в пресс-службе. — Сейчас в „Калининград-ГорТранс“ организуют по договору с РОСТО подготовку водителей категории D с последующим трудоустройством в „ГорТранс“. Это должно частично компенсировать серьёзный дефицит водителей».

В мэрии добавили, что на предприятии прорабатывают варианты изменения существующих графиков движения автобусов, которые обеспечат более полный выход как в утренние, так и в вечерние «часы пик».