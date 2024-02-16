Погода в Калининграде 16 февраля

В пятницу, 15 февраля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода без осадков, со слабым ветром. Днем потеплеет, ночью возможен дождь.



По сведениям Гидрометцентра России, температура воздуха днем поднимется до +11°C, без осадков. Ночью — до +7°C, возможен дождь. Атмосферное давление днем в пределах нормы — 761 мм рт.ст. Ветер южный, слабый — до 4 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует до +10°C днем и до +7°C ночью. В ночные часы возможен дождь. В Зеленоградске и Пионерском днём ожидается до +11°C и до +7°C ночью. На востоке области будет холоднее — до +9°C днем и до +5°C ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда», днем воздух в Калининграде прогреется до +10°C днем, ночью — до +7°C. Днем осадков не ожидается, ночью вероятен дождь.