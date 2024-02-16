Погода в Калининграде 16 февраля

В пятницу, 15 февраля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода без осадков, со слабым ветром. Днем потеплеет, ночью возможен дождь.
По сведениям Гидрометцентра России, температура воздуха днем поднимется до +11°C, без осадков. Ночью — до +7°C, возможен дождь. Атмосферное давление днем в пределах нормы — 761 мм рт.ст. Ветер южный, слабый — до 4 м/с.
Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует до +10°C днем и до +7°C ночью. В ночные часы возможен дождь. В Зеленоградске и Пионерском днём ожидается до +11°C и до +7°C ночью. На востоке области будет холоднее — до +9°C днем и до +5°C ночью.
По данным прогноза «Нового Калининграда», днем воздух в Калининграде прогреется до +10°C днем, ночью — до +7°C. Днем осадков не ожидается, ночью вероятен дождь.Самый оптимистичный по температуре прогноз на пятницу дает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». По данным экспертов канала, в пятницу ночью по области ожидается +5...+8°С, днем воздух в Калининграде и области прогреется до +10...+13°С. В ночные и утренние часы вероятен туман и небольшой дождь, днем переменная облачность и без существенных осадков. Ветер южный 4-8 м/с, порывистый.