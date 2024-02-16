В минздраве региона рассказали, в каких больницах планируется сделать ремонт

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В 2024 году из областного бюджета планируется направить 208,9 млн рублей на проведение капитального ремонта в 10 медицинских учреждениях Калининградской области. Об этом говорится в официальном ответе пресс-службы правительства региона на запрос «Нового Калининграда».

Капитальный ремонт планируется провести в БСМП Калининграда, Центральной городской клинической (на ул. Летней) и Детской областной больницах, Психиатрической больнице Калининградской области № 2, Родильном доме № 3, а также лечебных учреждениях в Балтийске, Полесске, Светлом, Советске и Черняховске, сообщили в пресс-службе со ссылкой на региональный минздрав.

В министерстве также пояснили, что в 2022 и 2023 годах на капремонты в медучреждения было выделено в общей сложности 329,4 млн рублей из областного бюджета. В частности, в 2022 году 85,9 млн рублей было направлено десяти медучреждениям: Областной клинической и Детской областной больницам, Областной стоматологической поликлинике, Межрайонной больнице № 1, Черняховской инфекционной больнице, а также больницам Мамоново, Гурьевска, Гвардейска, Зеленоградске и Черняховска.

«В 2023 году из областного бюджета выделено 243,5 млн рублей на проведение капитального ремонта в 19 лечебных учреждениях региона: Областной и Центральной городской клинических больницах, Детской областной больнице, Областной стоматологической поликлинике, Психиатрической больнице Калининградской области № 2. Родильном доме № 4. Городской больнице № 4, Черняховской инфекционной больнице, Городской детской поликлинике, больницах Правдинска, Ладушкина, Краснознаменска, Гусева, Озерска, Славска, Мамоново, Черняховска, Балтийска и Советска», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на минздрав региона.



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