Управляющая компания из Гусева погасила долг в 6,5 млн после ареста имущества

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Арест движимого и недвижимого имущества побудил управляющую компанию из Гусева погасить миллионные долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Управляющая компания задолжала за электроэнергию, газ, тепловую энергию, а также накопило долги перед иными юридическими лицами на общую сумму 6,5 млн рублей. Поскольку организация не погасила долг добровольно, были приняты меры принудительного взыскания. Был наложен арест на все счета МУП и его имущество — три автомобиля ГАЗ и два помещения площадью 83 и 440 кв. метров.

Чтобы вернуть возможность распоряжаться счетами и имуществом, руководство предприятия полностью погасило задолженность 6,5 млн рублей, а также оплатило исполнительский сбор 1,5 млн рублей. Денежные средства перечислены взыскателям и в консолидированный бюджет государства.

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