Истёк срок давности по убийству: в Калининграде освободили «Лёню Питерского»

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Калининградский Центральный районный суд 6 февраля 2024 года выпустил на полную свободу легендарного киллера из 90-х Леонида Паршукова, известного как «Лёня Питерский», поскольку истёк срок давности уголовного преследования за убийство.

На решение суда обратил внимание «Русский Запад». Напомним, в конце августа 2023 года Леонида Паршукова, ранее судимого по тяжким статьям, в том числе за убийство четы пенсионеров в Калининградской области, вновь задержали в регионе — на сей раз за преступление 26-летней давности. По версии следствия, в сентябре 1997 года 33-летний калининградец угнал автомобиль у местного криминального авторитета. Тот поручил членам ОПГ похитить угонщика «с целью его наказания». Исполнители, в числе которых был Паршуков, напали на потерпевшего рядом с домом на улице Харьковской в Калининграде и попытались засунуть его в багажник автомобиля. Однако мужчина оказал активное сопротивление: вырвался и стал убегать от нападавших. После этого, уверены силовики, Леня Питерский дважды выстрелил в убегающего из пистолета Макарова. От полученных ранений мужчина умер в больнице.

«Киллер Лёня Питерский»: калининградца вновь задержали за очередное убийство в 90-х

Однако прокуратура изменила версию СКР, заявив, что обвиняемый убил 33-летнего калининградца не по заказу, а за личное оскорбление. По данной статье предусмотрен срок давности в 15 лет, который истёк 24 сентября 2012 года.

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