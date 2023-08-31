«Киллер Лёня Питерский»: калининградца вновь задержали за очередное убийство в 90-х (фото) (видео)

В Калининградской области силовики в очередной раз задержали Леонида Паршукова. Известный в регионе как член местной ОПГ по кличке Леня Питерский, мужчина уже был судим по тяжким статьям и отбывал наказание в колонии. Его уличали в причастности к заказным убийствам не только на территории России, но и в Литве. Сейчас 58-летнего мужчину подозревают в том, что он 26 лет назад застрелил калининградца, угнавшего автомобиль у криминального авторитета. «Новый Калининград» собрал все, что известно об этом и других преступлениях Паршукова.



Леонид Паршуков в прошлом — сын родителей-милиционеров (отец — почетный работник МВД, мать — майор милиции). После окончания суворовского училища служил в Афганистане в спецподразделении ВДВ. Имеет правительственные награды за участие в спецоперациях. Некоторое время Паршуков проживал в Петербурге, где начал преступную деятельность, за что и был прозван Леня Питерский. Там он, по сведениям СМИ, был как-то задержан за хранение оружия и посажен в «Кресты», но родные добились его освобождения. Позже, по оперативным данным, Паршуков связался с одной из калининградских ОПГ.

Как писала «Фонтанка», по сведениям правоохранительных органов, Паршуков был наемным убийцей, а в калининградской и литовской прессе его даже называли «прибалтийский киллер N 1». «Рассказывают, что однажды он — в порядке устрашения — кинул гранату в особняк, где жил предприниматель с детьми. Правда, потом сам сильно испугался, что за эту гранату его притянут „по-взрослому“... На какое-то время спрятался, залег...», — сообщала газета «Новый Колеса».

Паршуков был объявлен в розыск в 1999 году, после того, как в Калининграде совершил двойное убийство. Его наняли для того, полагало следствие, чтобы он выбил долг у коммерсанта, проживавшего в поселке Большое Исаково. Не застав бизнесмена дома, киллер с подельником застрелили его мать и смертельно ранили отца. Мужчина успел ударить Паршукова топором по голове. Истекающий кровью Паршуков был вынужден обратиться за помощью к медикам. Те вызвали милицию, однако Питерский сбежал из больницы и успел уехать в Литву.

В декабре 2001 года в Каунасе сотрудники местной полиции опознали его по шраму и задержали. По данным литовских оперативников, скрываясь на территории республики, Паршуков убил российского бизнесмена Игоря Гребенюкова, а его тело сбросил в реку Нерис. Убийца даже указал полицейским место, где утопил тело, однако на суде отказался от своих показаний. Также Паршукова подозревали в убийстве президента Литовской федерации бокса Ремигиюса Дашкявичуса, но улик было недостаточно. В итоге окружной суд Вильнюса, посчитав доказательства обвинения в тяжких преступлениях недостаточными, приговорил Леонида Паршукова только к 4-летнему сроку за хранение пистолета, изъятого у него при задержании. Затем этот срок был сокращен до трех лет и трех месяцев.



По оперативной информации, Паршуков подозревался также в нескольких заказных убийствах в Польше, Белоруссии и Латвии. В марте 2005 года он был экстрадирован в Калининград.

Как писал «Новый Калининград со ссылкой на Агентство национальных новостей, экстрадиция «прибалтийского киллера № 1» якобы вызвала в калининградском криминальном мире волнения: отбывающие срок в колонии строго режима «авторитеты» опасались, что Леня Питерский захочет «подмять их под себя». Возможно, из-за этого высокопоставленный работник прокуратуры Калининградской области заявил корреспонденту агентства, что излишнее внимание со стороны прессы к фигуре Паршукова сейчас нежелательно. «Не надо лепить из Лени второго Сашу Солоника ( российский наемный убийца, известен как „Валерьяныч“ и „Александр Македонский“ — прим. „Новый Калининград“)», — отметил тогда представитель облпрокуратуры.

В сентябре 2005 года в Калининградский областной суд было направлено уголовное дело об убийстве четы пенсионеров, возбужденное в отношении Леонида Паршукова по ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 127 «Незаконное лишение свободы» и ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища». В январе 2006 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В октябре 2022 года Леонид Паршуков освободился на несколько месяцев раньше срока — выйти из колонии он должен был выйти только в декабре. Причем в январе 2021 года Паршукову смягчили условия содержания — перевели в колонию-поселение.

Видео: пресс-служба регионального УМВД

Он четырежды подавал в Багратионовский районный суд заявление о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Трижды ему отказывали, а 26 июля 2022 года просьбу все-таки удовлетворили. Принудительные работы, которыми ему заменили колонию, должны были продлиться 1 год, 1 месяц и 12 дней с удержанием 10% заработка в доход государства.

И вот, в конце августа 2023 года, сразу несколько силовых ведомств сообщили, что в Калининградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя регионального центра, совершенном 26 лет назад. Как стало известно «Новому Калининграду» от источника, близкого к следствию, речь идет о Леониде Паршукове.

По версии следствия, в сентябре 1997 года 33-летний калининградец угнал автомобиль у местного криминального авторитета. Тот поручил членам ОПГ похитить угонщика «с целью его наказания». Исполнители, в числе которых был Паршуков, напали на потерпевшего рядом с домом на улице Харьковской в Калининграде и попытались засунуть его в багажник автомобиля. Однако мужчина стал оказывать активное сопротивление, вырвался и стал убегать от нападавших. После этого Леня Питерский дважды выстрелил в убегающего из пистолета Макарова. От полученных ранений мужчина умер в больнице.

Тогда было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но сложность в привлечении виновных лиц к уголовной ответственности была обусловлена в первую очередь тем, что фигуранты оказались тесно связаны с криминальными кругами и «оказывали противодействие правоохранительным органам», пояснили в региональном СУ СКР.



Интересно, что в 1997 году, как писали «Новые колеса», сотрудники калининградского УБОПа задержали Паршукова возле спорткомплекса «Юность» с автоматом Калашникова в сумке. По данным силовиков, там он якобы ждал местного криминального авторитета Николая Снисаря, намереваясь убить. «Однако на суде доказательств вины Паршукова сторона обвинения предоставила недостаточно, а свидетелей, согласившихся дать показания против Лени Питерского, ждала печальная судьба: один погиб в автокатастрофе, другой пропал без вести, третьего — застрелили. В итоге Паршуков получил два года за хранение оружия. Из которых не досидел шесть месяцев, попав под амнистию», — сообщало издание.



Примерно в то же самое время — в ноябре 1997 года — предварительное следствие по уголовному делу об убийстве четы пенсионеров было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». «В последующем предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. 14 августа 2023 года предварительное следствие вновь возобновлено», — уточнили в пресс-службе областного суда.

Спустя более двух десятков лет следователям, криминалистам и оперативникам УМВД в итоге удалось получить доказательства причастности к совершению этого преступления Паршукова. Оперативники при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого и доставили его в следственные органы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, сопряженное с похищением человека, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

«Подозреваемому известно место жительства свидетелей по уголовному делу, поэтому у следствия есть основания полагать, что он может угрожать им и оказать на них давление», — сообщил следователь в суде по избранию меры пресечения, поясняя, почему он настаивает на заключении Питерского под стражу. В итоге Ленинградский районный суд отправил Паршукова в СИЗО на два месяца, то есть до 29 октября 2023 года.

Текст: Екатерина Медведева