«Вагнер» и «Страна чудес»: в Калининграде нашли семена, не включенные в реестр

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В Калининградской области сотрудники Россельхознадзора при проверке торговых точек обнаружили семена сельскохозяйственных растений, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе январских проверок выявлены факты реализации 123 таких сортов.

В частности, в торговых точках продавались семена томатов «Груша оранжевая», «Король крупных», «Перцевидный полосатый», «Гогошары», «Тигровый», «Розовый бегемот», «Чудо лентяя» и т.п. Семена огурца сортов «Вагнер», «Магдалена», «Алеко», «Малохольный», «Под водочку», «Вкусная гирлянда», «Уральский корнишон», морковь сортов «Краса севера», «Медовая сказка», «Страна чудес», «Карамельная», «Леночка» и т.п.

В общей сложности проверяющие проконтролировали 1732 партии пакетированных семян капусты белокочанной, моркови, свеклы, огурца, томата, сладкого перца, фасоли, гороха и кукурузы.

«По результатам проведенных обследований объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в адрес 7 индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лиц», — сообщили в ведомстве.



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