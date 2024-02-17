Погода в Калининграде 17 февраля

В субботу, 17 февраля, в Калининградской области ожидается теплая пасмурная погода, возможен небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем составит +8°C градусов, однако ночью может опуститься до −1°C. Прогнозируются небольшие осадки. Атмосферное давление в пределах нормы — 763 мм рт. ст. Ветер западный, слабый — до 5 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует до +8°C днем и до −1°C в ночь на 18 февраля. Вероятен небольшой дождь.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» утверждают, что 17 февраля с поступлением в тыловую часть циклона более холодных воздушных масс температура начнет падать и днем составит не более +4...+6°С. Ветер сменится на северо-западный и в порывах усилится до 12-15 м/с. При этом ожидается облачная с прояснениями погода с вероятностью кратковременных дождей.


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