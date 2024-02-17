В России упростили условия переселения для репатриантов

В России упростили условия участия в государственной программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию», — отмечается в публикации.

К репатриантам относятся желающие вернуться на родину граждане России, постоянно проживающие за рубежом; те, кто ранее отказался от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — пояснили в пресс-службе правительства РФ.

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