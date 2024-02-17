В Калининграде убрали 130 незаконных рекламных конструкций

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За первые две недели февраля в Калининграде убрали 130 незаконных рекламный конструкций, сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Незаконные баннерные панно убраны на Ленинском проспекте д. 42, ул. Грига д. 2-8. С опоры электропроводов на ул. Горького д. 96 владелец снял рекламный кронштейн. Рекламные вывески и электронное табло демонтировали с улицы Нарвской, — написала чиновница. — Все адреса перечислять долго, отмечу только, что нарушения фиксируем во всех районах города, так как сотрудники муниципального контроля закреплены за каждым микрорайоном и осуществляют мониторинг ежедневно».

Ранее маркетплейс Wildberries обжаловал решение суда по второму делу о демонтаже рекламной конструкции в Калининграде. Компания подавала иск в связи с предписанием администрации Калининграда от июля 2023 года, в котором власти требовали снять объемные буквы с названием маркетплейса у входа в пункт выдачи на Аллее Смелых, 11-17. Чиновники указали, что конструкция размещена без соответствующего разрешения. Wildberries в своем иске требовал признать документ незаконным, утверждая, что установленные объемные буквы не являются рекламой.

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