Wildberries обжаловал решение по делу о демонтаже рекламной конструкции в Калининграде

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Маркетплейс Wildberries обжаловал решение суда по второму делу о демонтаже рекламной конструкции в Калининграде. Информация об этом размещена в картотеке областного арбитражного суда.

Компания подавала иск в связи с предписанием администрации Калининграда от июля 2023 года, в котором власти требовали снять объемные буквы с названием маркетплейса у входа в пункт выдачи на Аллее Смелых, 11-17. Чиновники указали, что конструкция размещена без соответствующего разрешения. Wildberries в своем иске требовал признать документ незаконным, утверждая, что установленные объемные буквы не являются рекламой.

В решении суда говорится, что у входной двери в помещение пункта выдачи заказов имеется вывеска с обязательной информацией, предусмотренной законом о защите прав потребителей. Спорная же конструкция, как указала первая инстанция, установлена как дополнительная и содержит информацию о фирменном наименовании и товарном знаке компании. Суд указал, что она могла быть размещена только на основании разрешения администрации, в связи с чем отклонил иск Wildberries.

До этого маркетплейс судился с властями Калининграда из-за предписания, выданного в марте. Компания оспаривала требование мэрии о демонтаже объемных букв Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова, 10. Этот иск был удовлетворен.

Администрация Калининграда подавала апелляционную жалобу, но решение первой инстанции оставили в силе. Компания указывала, что конструкция на фасаде является не рекламой, а информационной вывеской, и суд согласился с этой позицией.

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