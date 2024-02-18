Погода в Калининграде 18 февраля

В воскресенье, 18 февраля, в Калининградской области ожидается относительно теплая погода без осадков.



По данным Гидрометцентра России, днем будет +4°C, облачно и без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы — 771 мм рт. ст. Ветер южный, слабый — до 2 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует днем в воскресенье до +4°C днем и около нуля в ночь на понедельника.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» обещает безветренную погоду, утром +1° и солнце, днем пасмурно и до +3,6°С. Давление: 773 мм, влажность: 95%, температура воды: 3°. Осадков этот прогноз также не ожидает.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что 18 февраля ветер стихнет, осадков не ожидается, днем прогнозируется комфортная температура около +3...+5°С.