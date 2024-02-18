Мэрия предупреждает о перекрытии улиц 23 февраля и обещает салют

23 февраля будет дважды перекрываться движение в центре Калининграда, один раз из-за возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам, и второй раз — из-за салюта. Об этом сообщает администрация муниципалитета.



С 8.00 до 11.00 и с 19.00 до 21.00 временно прекратится движение транспортных средств:

— по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной;

— по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

На время перекрытий изменится и схема движения общественного транспорта. Автобусный маршрут № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту;

— автобусные маршруты №№ 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 — по ул. Театральной, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, в обратном направлении — по тому же маршруту.