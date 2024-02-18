На дюнах в Зеленоградске высаживают растения взамен погибших из-за штормов (фото)

На дюнах в Зеленоградске начали высаживать песколюбивые растения взамен погибших в результате последних штормов. Об этом на своем сайте сообщает администрация муниципалитета. Пока высажено 34 куста, работа будет продолжена.



«Озеленители просят не ходить пешком по дюнам, которые от этого разрушаются. Променад и прогулочные тропы оборудованы удобными спусками, пользуясь которыми пешеходы не провоцируют выдувание песка и разрушение берега», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в 2022 году на песчаных склонах было высажено 23 тыс. 400 песколюбивых растений. Это роза морщинистая (шиповник), облепиха крушиновидная, ива волчниковая и ива ползучая, и другие. В апреле 2023 года сотрудники МАУ «Озеленитель» высадили в западной части променада вдоль побережья еще 200 кустов шиповника, формируя зеленые изгороди.