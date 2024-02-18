В работе мессенджера Telegram произошел сбой, как пишет в воскресенье, 18 февраля, «Коммерсант» со ссылкой на сервис Downdetector, проблемы с работой мобильной и браузерной версий приложения были зафиксированы около 14:08 мск.



74% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильной версии, 6% — о сбоях браузерной версии, 20% — о невозможности соединиться с сервером. Сообщения в мессенджере отправляются с задержкой в несколько минут. Не работает поиск по чатам и каналам. Также не работает портал «сбой.рф».

Со ссылкой на сообщение Роскомнадзора издание сообщает, что, по предварительной информации, сбой в работе Telegram вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.