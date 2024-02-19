Погода в Калининграде 19 февраля

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В понедельник, 19 февраля, в Калининградской области ожидается прохладная пасмурная погода, снег с дождем.

По данным Гидрометцентра России, днем будет +3°C, облачно дождь. Атмосферное давление — 759 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, слабый — до 4 м/с. Ночью температура составит 0°C, ожидается дождь, слабый ветер.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует днем в понедельник до +3°C днем и −1°C в ночь на вторник. Днем и ночью на территории всего региона ожидается снег с дождем.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» обещает утром +1°, днем +1,5°С. Пасмурно, снег с дождем влажность утром 82%, днем 90%, вечером до 98%, температура воды: 3°.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что 19 февраля днем по всей области ожидается +2...+4°С, пасмурно. «Ближе к полудню, начиная с запада области, ожидаются слабые/умеренные обложные осадки (после обеда охватят всю область) в виде мокрого снега, переходящего в дождь. На западе региона и в Калининграде преимущественно дождь/дождь с мокрым снегом, на востоке — мокрый снег. Осадки сохранятся до конца суток», — отмечает телеграм-канал.

Ветер до вечера юго-восточный, умеренный (4-8 м/с), вечером на западе области переменный на южный и юго-западный. Давление будет понижаться.



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