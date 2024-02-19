При ремонте жилого комплекса «Порт-Артур» восстанавливают исторические витражи (фото)

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Фонд капремонта рассказал о подборе цвета витражного остекления для исторического жилого комплекса «Порт-Артур» в Черняховске. Фотографии хода работ опубликованы в телеграм-канале Фонда.

«Витражное стекло здесь сохранилось фрагментарно. На доме № 9 на ул. Комсомольская мы сохраним образцы старого стекла, а вот для других вместе с мастером-витражистом Александром Полежаевым подбираем новое, — сообщает Фонд. — В доме № 3 сохранились участки остекления фрамуг травлёным стеклом. Стекло по этим образцам ещё в процессе производства. Красоту восстановленных исторических окон в домах № 3, 5, 7 можно будет увидеть со двора, а вот на доме № 9 окна находятся на лицевом фасаде».

В Фонде также рассказали, что черняховские мастера изготовили фурнитуру для окон по историческим образцам — это петли, защёлки, ручки и фиксаторы.

Напомним, о начале работ в жилом комплексе фонд капремонта сообщил в апреле 2023 года. Представители фонда уточняли, что дома ЖК богаты декором и поэтому «главная задача — сохранить как можно больше оригинальных элементов, а утраченные — восстановить». Работы выполняются за счёт средств областного бюджета.

Фото: телеграм-канал Фонда капитального ремонта 

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