В мэрии пояснили, почему не могут залатать ямы на трассе в Прегольский

На трассе в микрорайон Прегольский, которую этой зимой затапливало несколько раз, появились ямы и выбоины, которые дорожники пока не могут залатать. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в комментариях своего официального телеграм-канала.



«Из-за того, что уровень воды понижается медленно, и ни один из видов асфальта применить невозможно, было принято решение для предотвращения аварийности засыпать выбоины щебнем, — пояснили в пресс-службе. — На этой неделе планируется устранение дефектов на более возвышенных участках со стороны проспекта Победы и от Преголи. Засыпанные щебнем выбоины на середине дороги заасфальтируют после схода воды».

Также в мэрии сообщили, что на эту весну запланированы «работы по текущему содержанию проезжей части и обочин дороги на Прегольский». Уточняется, что дорожники будут вырезать поврежденные участки и заполнять их горячим асфальтобетоном.