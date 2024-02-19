В мэрии пояснили, почему не могут залатать ямы на трассе в Прегольский

Все новости по теме: Ремонт дорог

На трассе в микрорайон Прегольский, которую этой зимой затапливало несколько раз, появились ямы и выбоины, которые дорожники пока не могут залатать. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в комментариях своего официального телеграм-канала.

«Из-за того, что уровень воды понижается медленно, и ни один из видов асфальта применить невозможно, было принято решение для предотвращения аварийности засыпать выбоины щебнем, — пояснили в пресс-службе. — На этой неделе планируется устранение дефектов на более возвышенных участках со стороны проспекта Победы и от Преголи. Засыпанные щебнем выбоины на середине дороги заасфальтируют после схода воды».

Также в мэрии сообщили, что на эту весну запланированы «работы по текущему содержанию проезжей части и обочин дороги на Прегольский». Уточняется, что дорожники будут вырезать поврежденные участки и заполнять их горячим асфальтобетоном.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter