Дятлова: дорогу в микрорайон Прегольский затапливает из-за нестабильных грунтов

Дятлова: дорогу в микрорайон Прегольский затапливает из-за нестабильных грунтов
Фото из Telegram-канала администрации Калининграда
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Работы по поднятию дорожного полотна по пути в микрорайон Прегольский не смогут решить проблему подтопления. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире Центра управления регионом «ВКонтакте».

«Мы заказали специально обследование у профессионалов, у специалистов, и у нас есть такое заключение, что просто поднять уровень насыпи проезда — это не решит проблему, потому что необходимо выполнить комплекс мероприятий на данной территории <...> Внизу, как показала геология, где-то на глубине 15 метров идут слабые грунты, это означает, что всегда будут проседания», — сообщила глава городской администрации.

Со слов Дятловой, в последний раз работы по поднятию дороги в поселок Прегольский были проведены в 2009 году, но это не оказало существенного влияния на ситуацию. Решить проблему подтопления можно только одним способом: под дорожным полотном надо изготовить свайное основание и устранить угрозу со стороны двух ручьев — Лесного и Менделеевского. Для этого необходимо построить два шлюза и две насосные станции. Стоимость работ оценивается минимум в 1 млрд рублей.

Напомним, 23 декабря во время сильных дождей дорога в микрорайон частично оказалась под водой. Эта ситуация систематически возникает в регионе: например, в феврале 2022 года дорога в микрорайон была сильно затоплена в двух местах. Тогда власти запускали в Прегольский бесплатные автобусы.



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