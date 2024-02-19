В Калининградскую область не разрешили ввезти 54 тонны китайской курицы

В Россию из Китая пытались незаконно ввезти две партии замороженной куриной грудки общим весом 54 тонны. Нарушения выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора на пограничном контрольном ветеринарном пункте в порту «Балтийск», сообщила пресс-служба ведомства.



При проведении ветеринарного контроля было обнаружено отсутствие предварительного электронного уведомления на продукцию от страны-импортёра. «Выпуск груза на территорию Российской Федерации запрещён до получения информации от государственной ветеринарной службы Китая», — сообщили в Роспотребнадзоре.