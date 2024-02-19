ШИЛИ объединяют с «Центром развития одарённых детей»

«Школу-интернат лицей-интернат» объединяют с «Центром развития одарённых детей». Соответствующее постановление областного правительства подписал 16 февраля губернатор Антон Алиханов.



Региональное министерство образования должно внести соответствующие изменения в устав ШИЛИ по согласованию с Агентством по имуществу Калининградской области, а также осуществить все необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений. Постановление вступает в силу со дня его официальной публикации — 19 февраля.

В 2023 году «Школа-интернат лицей-интернат» заняла первое место в рейтинге образовательных учреждений региона по количеству выпускников, поступивших в ведущие российские вузы.

В январе 2023 года стало известно о том, что попечительский совет «Центра развития одаренных детей» в Ушаково принял решение о необходимости строительства нового корпуса учреждения. Как отметила министр образования Светлана Трусенёва, центру не хватает помещений, поскольку за последние несколько лет значительно выросло количество образовательных направлений и детей, которые участвуют в мероприятиях. Губернатор Антон Алиханов пообещал «найти возможность финансирования» проекта и поручил начать работу по его подготовке в 2023 году.