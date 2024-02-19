Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание вьюнков

Выращивание на земельных участках ипомеи трехцветной грозит уголовной ответственностью. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», — сказал Гаврилов, пояснив, что в семечках растения содержатся галлюциногенные наркотические вещества. И если количество ипомей на участке превышает 100 вьюнов, это будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит также за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, наказание может составить до двух лет лишения свободы.

«Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений», — подчеркнул депутат, уточнив, что ипомея очень быстро размножается и ее можно встретить на кустах, у обочин, оно очень похоже на полевой вьюнок и растет всюду как сорняк.