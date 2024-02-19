Янтарный комбинат продал на первом аукционе года 390 кг янтаря

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Калининградский янтарный комбинат провел первый в 2024 году аукцион по продаже янтаря, на котором выставили камень для художников и индивидуальных мастеров. Выручка в три раза превысила результат первых торгов 2023 года и достигла 2,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Аукцион прошел 16 февраля на территории комбината, на него выставили 37 лотов. Янтарь был представлен в небольших объемах от 1 до 100 кг «в широком диапазоне сортовых характеристик». В результате был продан почти весь выставленный камень. «По итогам торгов с молотка ушли 390 кг янтаря сортовых и ситовых фракций», — уточнили в пресс-службе. Общая сумма продаж составила более 2,79 млн рублей.

В текущем году предприятие планирует провести 11 аукционов для разных категорий покупателей. Следующие торги предусмотрены для крупного бизнеса. Как отметили в пресс-службе, в настоящее время янтарный комбинат добывает более 600 тонн сырья в год, за последние 10 лет объем добычи увеличился вдвое.

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