Прокуратура проводит проверку в горбольнице Светлого (фото)

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура Светлого с привлечением специалистов территориального органа Росздравнадзора по Калининградской области проводит проверку исполнения законодательства о здравоохранении в «Светловской центральной городской больнице». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



«В ходе проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства, порядка оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим вопросам», — говорится в сообщении.

Работники прокуратуры провели выездной осмотр взрослого и детского поликлинических отделений, а также недавно введённого в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.