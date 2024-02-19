В Калининград доставили 31 новый автобус

В Калининград доставлен 31 новый автобус, изготовленный предприятием ЛиАз на средства, выделенные правительством Калининградской области. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе городской администрации, еще два автобуса должны доставить паромами «в течение текущей недели».



Еще 11 автобусов той же марки, как уточнили в мэрии, будут доставлены в марте. Ранее уточнялось, что эта поставка будет осуществляться в рамках заключенного лизингового договора «Калининград-Гортранса» с Государственной транспортной лизинговой компанией.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов сообщал в конце января, что ЛиАзы собираются выпускать на новый маршрут № 33 (до онкоцентра), а также добавить на существующие маршруты № 11, 36 и 37. Кроме того, ими будет пополнен резерв, который должен составлять не менее 10% от общего объема общественного транспорта.

На линию этот транспорт выйдет не ранее середины марта.