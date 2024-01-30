В Калининград прибыли первые шесть автобусов ЛиАЗ, которые появятся на линии уже этой весной. Об этом во вторник, 30 января, после оперативного совещания в мэрии города рассказал журналистам председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов.



«Всего поставлено будет 44 автобуса: 33 — в рамках денежных средств, выделенных правительством Калининградской области, и 11 — в рамках заключенного лизингового договора „Калининград-Гортранса“ с Государственной транспортной лизинговой компанией», — пояснил Уханов.

ЛиАЗы собираются выпускать на новый маршрут № 33 (до онкоцентра), а также добавить на существующие маршруты № 11, 36 и 37. Кроме того, ими будет пополнен резерв, который должен составлять не менее 10% от общего объема общественного транспорта.

«12 автобусов сейчас стоят в Усть-Луге и ждут паромной переправы, — добавил Уханов. — Надеемся, что до конца недели они поступят в наше распоряжение. Последние 25 автобусов, по информации завода-изготовителя уже изготовлены и ждут отправки на паромную переправу. ориентировочный срок поставки в Калининград — 15 февраля. Если не будет сбоев по переправе, то все автобусы должны прибыть сюда».

Далее, как продолжил Уханов, все автобусы пройдут приёмку, техническое обслуживание, регистрационные действия в ГИБДД, страховку, а также установку тахографов и системы оплаты проезда.

«Ориентировочно эта подготовка занимает около 40 дней», — добавил Уханов.

Отметим, что ранее руководитель «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин сообщал, что ЛиАЗы должны быть поставлены до 15 января 2023 года.

Кроме того, в 2020 году в Калининград были поставлены из Москвы б/у-шные ЛиАЗы. Поначалу власти Калининграда обещали, что автобусы выйдут на линию в ближайшее время, однако летом 2023 года глава транспортного комитета мэрии Николай Уханов заявил, что автобусы решили использовать в качестве доноров запчастей, так как они находились «в технически неудовлетворительном состоянии».