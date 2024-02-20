Погода в Калининграде 20 февраля

Во вторник, 20 февраля, в Калининградской области ожидается холодная пасмурная погода. Вероятность осадков в виде слабого снега с дождём — 48%. Атмосферное давление в пределах нормы — 760–762 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха — +4°C. Ветер умеренный — до 6 м/с. Относительная влажность 85–95%.



По данным Гидрометцентра России, ожидается выпадение 1,5 мм осадков днём, 1,1 мм — в ночные часы. Столбик термометра ночью опустится до +2°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует умеренный дождь со снегом на территории всей области. В Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Озёрске, Черняховске и Железнодорожном температура воздуха не поднимется выше +2°C днём. Ночью возможны слабые заморозки до −1°C, а также гололёд.

Сформировавшийся за ночь на севере и востоке области снежный покров до 3-5 см растает днём при слабых плюсовых температурах, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По прогнозу «Нового Калининграда» в дневные часы осадки маловероятны. Ночью возможна небольшая морось. Максимальная температура воздуха днём — 3,5 °C, ночью — 0,8°C. В вечерние часы ожидается безветренная погода. Температура воды: 3°C. Влажность — 99%.