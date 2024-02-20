Власти Калининграда выделяют более 5,4 млн на обработку города от клещей

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Власти Калининграда ищут подрядчика, который проведет акарицидную обработку городских территорий. Информация о проведении соответствующего аукциона размещена на портале госзакупок.

За 5.4 млн рублей подрядчику нужно будет дважды за год обработать от клещей территории общей площадью 5 120 619 кв.м. Всего в описании объекта закупки указано 865 адресов. Заявки от участников аукциона принимаются до 27 февраля, итоги подведут 29-го.

«В течение семи дней по окончании каждого этапа акарицидной обработки Подрядчик предоставляет Заказчику от ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области“ заключения (справки) об эффективности проведенных мероприятий на обработанных объектах», — отмечается в документе. В случае выявления недоработок подрядчику придется провести допобработку территории за свой счет.

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