Власти Калининграда выделяют более 5,4 млн на обработку города от клещей

Власти Калининграда ищут подрядчика, который проведет акарицидную обработку городских территорий. Информация о проведении соответствующего аукциона размещена на портале госзакупок.

За 5.4 млн рублей подрядчику нужно будет дважды за год обработать от клещей территории общей площадью 5 120 619 кв.м. Всего в описании объекта закупки указано 865 адресов. Заявки от участников аукциона принимаются до 27 февраля, итоги подведут 29-го.

«В течение семи дней по окончании каждого этапа акарицидной обработки Подрядчик предоставляет Заказчику от ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области“ заключения (справки) об эффективности проведенных мероприятий на обработанных объектах», — отмечается в документе. В случае выявления недоработок подрядчику придется провести допобработку территории за свой счет.