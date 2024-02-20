Дятлова — водителям: «Получая права, ты получаешь орудие убийства»

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова назвала водителей обладателями орудий убийства. Такое заявление чиновница сделала во вторник, 20 февраля, после оперативного совещания, на котором выслушала статистику по ДТП за 2023 год. По данным докладчика, в 2023 году в городе было зафиксировано 514 ДТП, в которых погибли 14 человек и получили ранения 575 человек (годом ранее в городе произошло 480 ДТП, в которых пострадали 519 человек и погибли 19 человек).



«Самое страшное, что жизнь людей, которые были участниками ДТП, больше никогда не будет прежней, — заявила Дятлова. — Ни у того, кто был сбит, ни у того, кто сбил. Трагедия приходит ко всем участникам ДТП. Что настораживает? Более 80% ДТП происходит по вине водителей. Это означает, что когда ты получаешь права, ты получаешь не только комфорт, но и орудие убийства».

Дятлова отметила, что сокращается количество погибших, но количество пострадавших, как и само количество ДТП растет.

Согласно докладу председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Уханова (он ссылается на данные УГИБДД УМВД России по Калининградской области), в 2023 году количество зарегистрированных транспортных средств в Калининграде увеличилось на 45 тысяч единиц (в 2022 году в городе было 489 907 зарегистрированных транспортных средств). При этом, в предыдущие годы рост составлял не более 15 тысяч.