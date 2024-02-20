Калининградстат: за год яйца в регионе подорожали на 75%, свёкла — на 56%

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За год из продуктов в Калининградской области сильнее всего подорожали куриные яйца, свекла и груши. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте по росту цен — яйца. В январе текущего года десяток стоил в регионе в среднем 139 рублей. По сравнению тем же периодом 2023 года цена выросла на 74,7%. На второй позиции в списке самых подорожавших продуктов оказалась свекла: цена килограмма выросла за год на 56,02% — до 55 рублей. Третье место занимают груши, подорожавшие на 56,01%, — до 265 рублей.

На четвертой строчке находится виноград, килограмм которого подорожал за год на 53% — до 395 рублей. На пятом месте — помидоры, подорожавшие на 43% — до 289 рублей. В список продуктов, которые сильнее всего подешевели, Калининградстат включил гречневую крупу (-16,82%, цена в январе — 106 рублей за килограмм), картофель (-15,15%, актуальная цена — 33 рубля за килограмм) и огурцы (-11,21%, актуальная цена — 303,5 рубля).

За месяц в ведомстве зафиксировали существенное подорожание свеклы. В январе 2024 года цена за килограмм по сравнению с декабрем увеличилась на 27,8%. Наиболее значительное снижение цены зафиксировано на чеснок: 9,9%.

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