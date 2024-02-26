Калининградская область заняла 58-е место в рейтинге доступности бензина

В Калининградской области в январе 2024 года на среднемесячную зарплату можно было купить 858 литров бензина. Это 58-я позиция в рейтинге регионов по доступности топлива, подготовленном РИА Новости.



По данным агентства, литр бензина марки АИ-92 обходился в 54,16 рублей, что на 7,1% выше показателя прошлого года.

Первые места в рейтинге заняли Москва, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа — там на среднемесячную зарплату можно было купить более двух тысяч литров бензина. В аутсайдерах — республики Северного Кавказа. Здесь жители могли приобрести не больше 700 литров.

Разброс цен на автомобильное топливо по стране тоже велик: от 47,1 рублей за литр АИ-92 в Республике Коми, до 66,2 рублей за литр в Магаданской области, отмечает РИА Новости.