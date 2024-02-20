Прокуратура потребовала от властей Калининграда очистить Верхнее озеро

Природоохранная прокуратура потребовала от администрации Калининграда провести очистку Верхнего озера. Надзорное ведомство внесло представление после проверки, проведенной по информации о загрязнении водоема. Об этом сообщила во вторник, 20 февраля, областная прокуратура.



«Установлено, что акватория и прибрежная полоса водного объекта в районе улиц Верхнеозерной, Достоевского, Тельмана, Береговой и Некрасова в Калининграде загрязнены отходами», — отметили в надзорном ведомстве. В водоеме обнаружили покрышки, ветки, пластиковые и другие отходы.

«В этой связи природоохранный прокурор внес представление главе администрации городского округа. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

О проведении проверки в связи с загрязнением Верхнего озера сообщалось в середине февраля. К мероприятиям привлекали сотрудников регионального минприроды.