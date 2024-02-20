Власти Калининграда рассказали, как будут «тормозить» автомобилистов

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила проработать меры по сокращению числа ДТП в городе. Среди этих мер:



размещение камер «Безопасного города» на всех магистральных улицах Калининграда (решение об этом, по словам Дятловой, принимается на комиссии по безопасности дорожного движения, специалистами «Безопасного города» и ГИБДД);

мониторинг качества дорожной разметки (толщина и светоотражающие характеристики);

дополнительное освещение пешеходных переходов;

продолжение разъяснительной работы в школах и детсадах.

Кроме того, на обсуждение Дятлова предложила вынести вопрос о снижении скорости транспортных средств на территории Калининграда.

«Давайте говорить честно: в дневное время наш город редко едет со скоростью выше 40-50 км/ч, потому что интенсивность транспортного потока такова, что мы с вами быстрее не поедем. Скоростной режим начинает повышаться в вечернее и ночное время. Какой бы мы знак ни повесили, соблюдаться он будет, только если будут камеры», — пояснила Дятлова, добавив, что намерена обратиться в областное заксобрание с инициативой об отмене порога в 20 км/ч, из-за которого водители не получают штрафы за превышение скорости.

В продолжение темы глава добавила, что «очень сильно ждет» принятия на федеральном уровне решения об установке камер, вычисляющих среднюю скорость автомобилей.