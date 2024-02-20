Где в Калининграде планируют сделать ямочный ремонт: список улиц

В мэрии Калининграда назвали список улиц, где дорожники планируют сделать ямочный ремонт до наступления весны. Эти мероприятия запланированы на улицах: Щорса, Красносельской, Суворова, Стрелковой, Зелёной, Яналова, Войнич, Озерова, Портовой, Миргородской, Полоцкой, Савенко, Богатырской, Маршала Борзова, Правой набережной и проезде Прегольском.



«Мы максимально пытаемся сделать, что возможно в данный температурный период и с учетом такого количества ежедневно выпадающих осадков, — рассказала журналистам глава администрации города Елена Дятлова. — Мы никогда так не работали в зимний период холодным и литым асфальтом. Как правило, мы доживали до наступления устойчивых положительных температур, когда открывались асфальто-бетонные заводы, которые могут работать горячей смесью».

Дятлова добавила, что текущие ремонтные работы — временное явление для «ликвидации образовавшейся аварийной ямочности» и сравнила их с временными пломбами.

В администрации также уточнили, что с 5 по 16 февраля на устранение аварийных дефектов дорожного покрытия было потрачено 120,23 тонн холодного асфальта (ориентировочная площадь 650 квадратных метров), 50 тонн горячего асфальта (ориентировочная площадь 298 квадратных метров) и 35 тонн литого асфальта (ориентировочная площадь 320 квадратных метров).