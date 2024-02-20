Мельников: «мощного» строительства в исторической части Балтийска не будет

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В исторической зоне Балтийска будет только локальная застройка с ограничением в четыре этажа (пять с мансардой). Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.

Глава администрации сообщил, что застраивать активно центр города (речь идет о практически всем проспекте Ленина), как в других прибрежных городах, не собираются: «Я не против ни Зеленоградска, ни Светлогорска <...> И у нас такая есть зона ГР-1, это зона, историческая здесь застройка. Это практически весь проспект Ленина.Там четыре этажа и не больше, максимум там мансарда пятый этаж. Поэтому ограничена этажность и локальное строительство будет. Есть места в поселке Севастопольском, где можно там с видом на залив обустраивать и пять, и семь, и восемь этажей. А вот здесь, то есть Балтийск, он будет такой аккуратный, камерный, атмосферный город со своей вот той атмосферой, которая сегодня присутствует. Поэтому какого-то мощного строительства... Оно просто запрещено документами терпланирования», — пояснил он.

По словам Мельникова, ежегодно разрабатывается по 4-5 проектов планировки территории, «чтобы те жители, которые эксплуатируют ранее участки, не имели на них прав, чтобы их перераспределить».

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