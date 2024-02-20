Госдума приняла закон о самозапрете на кредиты

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Об этом пишет РБК. Документ вступает в силу с 1 марта 2025 года, запрет можно будет ввести после доработки автоматизированной информационной системы. Это произойдет не позднее 1 сентября 2025 года.



Для установления запрета потребуется подать заявление через МФЦ в квалифицированные бюро кредитных историй. Также появится возможность направить такое заявление через «Госуслуги». Снятие запрета устроено таким же образом, отмечает издание.

При этом из действия закона исключены займы, обеспеченные ипотекой или транспортным средством. Под самозапрет не подпадают также договоры образовательного кредита, предоставленные в рамках государственной поддержки, пишет «Интерфакс».

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.