Суд взыскал компенсацию в пользу избитой сверстницами школьницы из Прибрежного

В Калининграде суд взыскал в пользу девочки, которую сверстницы избили в пос. Прибрежном, компенсацию морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В суд в интересах несовершеннолетней обратился прокурор, настаивавший на компенсации морального вреда. В иске он указал, что в мае 2023 несовершеннолетние Б. и В. (14 и 15 лет) встретились с 13-летней К., спровоцировали конфликт, схватили девочку за волосы, поставили на колени и нанесли телесные повреждения. У пострадавшей диагностировали гематому лба, кровоподтеки в области шеи. После случившегося девочка очень переживала, получила сильное потрясение, боялась выходить на улицу одна, ездить в город, ходить в школу. Вынуждена была проходить лечение у психолога. Прокурор просил взыскать с законных представителей несовершеннолетних компенсацию морального вреда и расходы, понесенные на услуги психолога.

Выслушав мнение сторон, исследовав письменные материалы гражданского дела и дав им оценку, Московский районный суд взыскал с несовершеннолетних Б. и В. компенсацию морального вреда по 200 000 рублей с каждого, расходы по оплате услуг психолога в размере 2500 рублей с каждого. Суд указал, что в случае отсутствия у несовершеннолетних доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, ущерб необходимо взыскать полностью или в недостающей части с их родителей. Решение суда не вступило в законную силу.