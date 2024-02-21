Погода в Калининграде 21 февраля

Погода в Калининграде 21 февраля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В среду, 21 февраля, в Калининградской области ожидается дождливая, но теплая для конца февраля погода. Вероятность осадков после полудня — 63%, а после обеда, по данным Гидрометцентра России — 99%. Атмосферное давление в пределах нормы — 757–762 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха — +7с Ветер юго-западный слабый — до 4 м/с. Относительная влажность 73–88%.

Также Гидрометцентр России сообщает, что ожидается выпадение 1,7 мм осадков ближе ко второй половине дня. В ночь на четверг дождей не ожидается. Столбик термометра ночью опустится до +2,5°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует умеренные дожди на всей территории области. Практически на всей территории региона температура воздуха поднимется до +7°C днём, однако на побережье будет на один градус прохладнее. Ночью холоднее всего будет на юго-востоке области, где температура опустится до 1°C.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что потепление в Калининградской области обеспечил заток более теплых воздушных масс, который к выходным прогреет воздух до +8...+10°С и выше, «если „повезет“ с траекторией южных циклонов».

По прогнозу «Нового Калининграда», в дневные часы и утром ожидаются сначала небольшие, потом умеренные осадки. Уже вечером дождь прекратится, не будет его и ночью. Максимальная температура воздуха днём — 7 °C, ночью — 4,8°C. Температура воды: 3°C, ветер слабый в течение всего дня, а влажность — 92%.

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