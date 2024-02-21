«Мегамаркет» изъял из продажи книги Достоевского из-за закона об ЛГБТ*

«Мегамаркет» изъял из продажи книги Достоевского из-за закона об ЛГБТ*
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Маркетплейс «Мегамаркет» изъял изъял из продажи книги, указанные в списке ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. О том, что представители площадки подтвердили этот факт, сообщает «Коммерсант».

В пресс-службе «Мегамаркета» сообщили, что запретный перечень, в который попали произведения Федора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайльда, Стефана Цвейга и других авторов, был сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в интернете, СМИ, книгах и других источниках. „Мегамаркет“ принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины», — передает издание ответ пресс-службы торговой площадки.

Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также информации, побуждающей к смене пола среди подростков, был подписан президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2022 года. подписал новый закон. Законом запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, пропаганда педофилии среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних. Закон затрагивает: интернет, СМИ, книги, аудиовизуальные сервисы, кинематограф и рекламу.

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории России

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